Sinan Bolat a mis en échec Raphael Holzhauser: "Agréable, parce que c'est un spécialiste"

Sinan Bolat a contribué au point gagné par la Gantoise au Beerschot, dimanche soir.

Les Buffalos auraient préféré entamer l'année par une victoire mais ils se contenteront du partage accroché au Beerschot. D'autant qu'ils ont rapidement été menés sur la pelouse anversoise. Sinan Bolat avait pourtant mis toutes les chances du côté anversois, en détournant un penalty après huit minutes de jeu seulement.

Une double bénédiction pour le portier turc qui estime qu'il n'avait commis aucune faute et qui a mis en échec le spécialiste Raphael Holzhauser. "On regarde évidemment avant la rencontres comment tirent les adversaires. Mais ils le savent et ils ne choisissent pas toujours le même côté. Je suis parti du bon côté et ça fait plaisir, parce qu'il est un vrai spécialiste du genre."