Soulier d'Or: le top 5 est connu (dans le désordre), pas de passe de trois pour Vanaken

Hans Vanaken ne signera pas une passe de trois au Soulier d'Or.

Le Soulier d'Or, qui sera décerné ce mercredi, n'a plus que 5 prétendants. Ce mardi, Het Laatste Nieuws a dévoilé les places 6, 7 et 8 du classement.

En huitième position, Hans Vanaken (33 points) qui ne réalisera donc pas le triplé. Juste devant lui, on retrouve Clinton Mata avec 43 points et à la sixième position on retrouve le Limbourgeois Theo Bongonda.

Il ne reste donc plus que 5 prétendants pour ce titre individuel: Charles De Ketelaere, Simon Mignolet, Raphael Holzhauser, Paul Onuachu et Lior Refaelov, le grand favori.