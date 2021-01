Verdict connu pour Jelle Vossen, sorti blessé face à Mouscron

Jelle Vossen, buteur face à l'Excel Mouscron, est sorti blessé et ne reviendra pas tout de suite sur les terrains.

Il avait encore marqué dans son plus pur style de renard le week-end passé face à l'Excel Mouscron, mais avait dû sortir blessé dès la 16e minute de jeu : Jelle Vossen (31 ans) manquera plusieurs rencontres de ce mois de janvier si chargé.

Le Nieuwsblad rapporte que l'attaquant flandrien sera indisponible pour au moins deux semaines, souffrant des ischios, et manquerait ainsi les matchs face à Waasland-Beveren, OHL et le Beerschot. Autre problème, non des moindres : l'absence de Daniel Opare, seul arrière droit de métier à Zulte Waregem, également pour un souci aux ischio-jambiers.