Officiel: Majeed Ashimeru est Anderlechtois

Annoncée depuis une semaine, son arrivée vient d'être confirmée par le Sporting d'Anderlecht.

Il ne manquait plus que la signature et l'officialisation, c'est désormais bouclé. Après Mohamed BOuchouari et Warner Hahn, Majeed Ashimeru est la troisième recrue hivernale confirmée par le Sporting d'Anderlecht. Il est prêté jusqu'à la fin de la saison par le Red Bull Salzbourg.

À 23 ans, l'international ghanéen portera les couleurs d'un cinquième club européen différent. Arrivé à Salzbourg en 2017, il avait déjà été prêté à Lustenau, Wolfsberger et St. Gallen avant de signer à Anderlecht.

Majeed Ashimeru était suivi par d'autres écuries européennes, mais c'est "Vincent Kompany qui l'a convaincu d'opter pour Anderlecht", selon son agent. En raison de sa situation financière, le Sporting n'a pas pu acheter le médian ghanéen, mais les Mauves disposent d'une option d'achat, fixée à 2,5 millions d'euros. Si l'option est levée, elle devrait déboucher sur un contrat de quatre ans.