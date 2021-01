Alireza Beiranvand intéresse un club grec : déjà un départ pour le flop anversois ?

Alireza Beiranvand enchaîne les mauvaises prestations à l'Antwerp. Le remplaçant de Jean Butez est en difficulté et intéresse déjà un club étranger ...

D'après les informations du Nieuwsblad, Alireza Beiranvand (28 ans) serait ainsi sur les tablettes de l'AEK Athènes, qui se serait renseigné auprès de l'Antwerp concernant un transfert du portier iranien. Celui-ci, devenu titulaire suite à la blessure de Jean Butez pour plusieurs mois, enchaîne les prestations délicates et est sous le feu des critiques.

Cependant, faute d'options, l'Antwerp ne serait pas disposé à laisser partir son gardien international iranien. Le Great Old se cherche un nouveau portier dès cet hiver, si possible, mais avant que celui-ci arrive, un départ de Beiranvand est impensable. Reste à voir si sous Franky Vercauteren, il pourra s'épanouir et, peut-être, enfin lancer sa carrière anversoise ...