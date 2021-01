Les Ultras de l'Antwerp viennent s'expliquer avec Didier Lamkel Zé à l'entraînement

Il fallait s'y attendre : les supporters de l'Antwerp ont été trouver Didier Lamkel Zé, qui s'entraînait avec les Espoirs ce jeudi.

Si l'Antwerp semble disposé à passer l'éponge vis-à-vis de Didier Lamkel Zé et ses débordements récents, le joueur évolue toujours dans le noyau Espoirs du club ... et les supporters, eux, ont la dent dure. Le Camerounais a été alpagué par le noyau dur des Ultras anversois ce jeudi durant l'entraînement anversois ; plusieurs dizaines de supporters sont venus discuter, a priori sans violence, avec Lamkel Zé.

Le joueur espérait décrocher un transfert en direction du Panathinaïkos et a tout fait pour pousser sa direction à bout, jusqu'à débarquer au Bosuil avec ... un maillot du RSC Anderlecht sur le dos, menaçant de faire de même avec un maillot du Beerschot. Un comportement qui passe mal, malgré les excuses de Lamkel Zé par après : les supporters anversois auraient ainsi clairement fait savoir qu'ils ne voulaient plus du Camerounais au Great Old, et qu'ils reviendraient si nécessaire.