Avant d'être sacré "meilleur Belge à l'étranger de l'année", Romelu Lukaku avait pris soin d'offrir la victoire à l'Inter dans un quart de finale de Coupe d'Italie particulièrement compliqué pour les Nerazzurri.

Entre deux chocs de Serie A (la Roma dimanche dernier, la Juve dimanche prochain), Romelu Lukaku aura vécu une belle semaine. Elu pour la première fois "meilleur Belge à l'étranger" lors de la cérémonie du Soulier d'Or mercredi soir, Big Rom' a aussi fait parler la poudre sur le terrain mercredi après-midi.

Des baisses d'intensité qui peuvent coûter cher

C'est lui qui a offert la victoire à l'Inter, sur la pelouse de la Fiorentina, à la 119e minute d'un quart de finale étriqué. "Une victoire qui fait du bien", souffle-t-il au micro de la Rai. "On a joué contre une bonne équipe, entraînée par un grand coach. Gagner ce match est excellent pour notre confiance."

D'autant plus que mercredi, comme ça avait été le cas contre la Roma dimanche, l'Inter a laissé filer son avantage. "Par moments, on baisse nettement en intensité et c'est quelque chose que nous travaillons, on en a parlé après la Roma. Cela ne doit pas arriver, mais nous avons une équipe jeune, qui doit encore grandir. On veut vraiment s'améliorer."