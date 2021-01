Nouveau club pour Lindon Selahi, formé à Anderlecht et au Standard

International albanais, mais né et formé en Belgique, le jeune médian se fixe un nouveau défi.

À 21 ans, Lindon Selahi change de crèmerie. En panne de temps de jeu à Twente, le jeune médian albanais est prêté à Willem II jusqu'à la fin de la saison. Il n'avait joué que 59 minutes en championnat depuis le début de la saison, il tentera désormais d'aider Willem II, avant-dernier d'EreDivisie après 16 journées, à sauver sa place en D1 néerlandaise.

Passé par les centres de formation du Standard et d'Anderlecht, Lindon Selahi retrouvera un autre ancien jeune Mauve à Willem II: Mike Tresor Ndayishimiye, auteur de deux buts et six assists depuis le début de la saison.