Franky Vercauteren, "un entraîneur satisfait"

Franky Vercauteren a le sourire : pour sa première sur le banc anversois, il a été l'emporter à Gand.

Franky Vercauteren avait, l'air de rien, déjà la pression pour ses débuts alors que l'Antwerp avait pris l'eau (3-0) en son absence à Malines. Le Great Old a été chercher les trois points à La Gantoise, sans briller. "Je sais qu'il y a encore de la place pour l'amélioration, c'est évident. On s'en sort bien aujourd'hui et la chance nous sourit", reconnaît le T1 anversois.

"Mais en termes d'intensité, et de résultat, je suis un entraîneur satisfait. Grâce à la bonne semaine de travail de mes gars", continue Vercauteren. "Nous avons défendu au mieux que nous pouvions, laissé moins d'espaces qu'auparavant. En seconde période, c'était plus intéressant sur le plan offensif avec un bel apport de nos deux médians défensifs sur le but".