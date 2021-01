Saint-Trond reprend sa marche en avant : "Le carton rouge n'est pas la raison de notre victoire"

Saint-Trond a rebondi : les Canaris sont sur courant alternatif et après leur défaite contre Bruges, ils l'ont emporté face à OHL. Méritoirement, malgré le carton rouge louvaniste.

STVV a injecté de la qualité dans son noyau avec les arrivées de Christian Brüls et Pelé Mboyo, et cela semble payer. Les Trudonnaires ont proposé un beau spectacle offensif face à OHL, et Peter Maes était ravi :"Mboyo a bien gardé le ballon devant, et nous avons pu en profiter pour faire remonter le bloc, ce qui est important quand vous jouez avec un vrai 10 comme Brüls", explique l'entraîneur des Canaris.

"Grâce à eux, nous jouons bien au football. Avant, c'était plutôt des éclairs. Nous étions bien dans le match et nous avons eu de très bons moments, alors qu'OHL n'est sorti que par moments", continue Maes, pour qui le carton rouge est à relativiser. "Je ne pense pas que nous prenions les trois points grâce à l'expulsion louvaniste". Cela dit, Ngawa ayant été exclu à la 37e, l'impact a probablement été réel ...