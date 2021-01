Anderlecht fait le point sur les blessés : pas de retour, mais Diaby déjà présent ?

Sur qui Vincent Kompany pourra-t-il compter vendredi contre Waasland-Beveren ? Aucun retour n'est à prévoir, mais Abdoulay Diaby pourrait déjà faire ses débuts.

Ni Adrien Trebel, ni Majeed Ashimeru ou Albert Sambi Lokonga ne seront dans la sélection pour la réception de Waasland-Beveren ce vendredi : tous trois suivent un programme individuel mais aucun n'est prêt à retrouver les terrains dès cette semaine. Un choix de Kompany qui est aussi aidé par les circonstances, le groupe se débrouillant bien en leur absence et le coach pouvant se permettre de leur laisser du temps pour se remettre.

Un nouveau venu pourrait cependant faire son apparition : Abdoulay Diaby, qui est apparemment "totalement fit" et pourrait donc directement être sélectionné, et prendre place sur le banc - sauf grosse surprise. Diaby n'a en effet pas encore beaucoup d'entraînements avec l'équipe dans les jambes, et une titularisation est difficile à imaginer.