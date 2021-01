L'Antwerp enchaîne ... grâce à Didier Lamkel Zé !

Incroyable scénario au Bosuil, et pari gagnant de Franky Vercauteren : titulaire, c'est Didier Lamkel Zé qui a libéré l'Antwerp !

C'est une histoire qu'on aurait probablement pas pu écrire si on l'avait voulu : Didier Lamkel Zé, qu'on pensait définitivement cramé à Anvers après ses nouvelles frasques des dernières semaines, a reçu ce qui est ouvertement présenté comme sa "dernière chance" ... et l'a saisie à pleines mains : l'international camerounais a inscrit le seul but du match de l'Antwerp face au Cercle de Bruges (1-0).

Une victoire qui permet à Franky Vercauteren de s'offrir un 6/6 sur le banc du Great Old (la défaite à Malines ayant eu lieu durant sa quarantaine), et à l'Antwerp de remonter sur la troisième place du podium qu'avait temporairement prise le RSC Anderlecht en battant Charleroi. Il aura fallu attendre la 84e minute pour que Lamkel Zé trouve la faille ... et célèbre à sa manière, prenant un carton jaune au passage. De son côté, le Cercle de Bruges est bon dernier et l'aventure de Paul Clement en Venise du Nord semble toucher à sa fin.