Suzuki confirme la forme de Saint-Trond, qui l'emporte à Courtrai !

Saint-Trond s'éloigne de la zone rouge : les Canaris ont réussi le 6/6, confirmant leur bonne forme.

À l'exception d'une défaite face à Bruges, Saint-Trond est sur une série impressionnante : avec cette victoire sur la pelouse du KV Courtrai, c'est un 15/18 que les Canaris viennent de réussir, pouvant à nouveau compter sur leur attaquant japonais Yuma Suzuki, auteur d'un doublé (0-2) au Stade des Éperons d'Or.

Après un penalty transformé suite à une faute de Selemani sur Chris Durkin, Suzuki a ensuite profité du bon travail de Pelé Mboyo, qui laisse intelligemment passer et confirme qu'il sera certainement une recrue cruciale dans ce qui s'avère une course au maintien plutôt bien gérée par STVV actuellement. Avec cette victoire, les Canaris sont en effet 7 points devant la lanterne rouge (le Cercle de Bruges), et 6 devant le barragiste (Waasland-Beveren).