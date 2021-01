🎥 Loïs Openda, un avenir en pointillés ? "Pourquoi pas, on verra"

Avec peu de perspectives de jouer cette saison, Lo√Įs Openda a pris le cap des Pays-Bas pour y trouver du temps de jeu.

Parti en prêt au Vitesse Arnhem, le jeune Brugeois semble avoir fait le bon choix.

Titulaire, décisif et convaincant, le Diablotin semble épanoui en Eredivisie. Ce dernier a été une fois de plus décisif avec un but et une passe décisive, en Coupe face à ADO.

Mais d'ici la fin de saison, il va devoir faire un nouveau choix de carrière, à savoir rester aux Pays-Bas ou revenir à Bruges : "Aujourd'hui, je suis au Vitesse et jusqu'à la fin de la saison. Après, je ne sais pas", déclarait le héros du soir au micro d'ESPN.

Le Belge se verrait-il prolonger l'aventure en Eredivisie ? "J'aime Vitesse. C'est possible, pourquoi pas, on verra", confiait celui qui compte actuellement sept buts et quatre passes décisives en dix-huit matchs pour Vitesse.