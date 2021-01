Nouvelle tendance à l'Antwerp ? "On peut s'y attendre quand on fait venir Vercauteren"

Le match contre Gand était un avant-goût sur la façon dont les choses vont se passer dans les prochaines semaines à l'Antwerp.

Du côté du Bosuil, on attend beaucoup de Franky Vercauteren mais avec peu de temps devant lui, ce dernier va devoir définir des priorités.

Pour Eddy Snelders, Vercauteren suivra sa propre voie : "Chaque entraîneur a ses priorités. La première a été Lamkel Zé. Franky a déjà travaillé avec des joueurs difficiles dans le passé. Il est probablement convaincu qu'il peut aussi remettre Lamkel Zé sur la bonne voie", a confié le consultant dans Dewitteduivel.be.

Contre La Gantoise, ce n'était pas un grand spectacle mais l'Antwerp devra également s'y faire : "Vercauteren insiste avant tout sur l'organisation, et le football du Matricule 1 risque d'être bien différent que celui de Bölöni et de Leko. Il sera plus réaliste. En tant que club, on peut s'y attendre quand on fait venir Vercauteren car il n'abandonne pas ses idées."