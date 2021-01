🎥 Abdoulay Diaby évoque son retour en Belgique : "Quand un grand club vous veut et compte sur vous"

L'international malien a rejoint les Mauves cet hiver o√Ļ il est pr√™t√© par le Sporting Lisbonne. Le club bruxellois poss√®de une option d'achat qui s'√©l√®ve √† 3,5 millions d'euros.

Passé par Mouscron (16 buts et 8 assists en 42 matchs) et le Club de Bruges (36 buts, 20 assists en 108 matchs) avec lequel il avait été champion d'ailleurs, Abdoulay Diaby a fait son retour en Jupiler Pro League cet hiver. "Ce n'est pas compliqué. Un grand club qui vous veut et qui vous fait comprendre que l'on compte sur vous ici, pourquoi refuser !", a expliqué l'international malien dans une vidéo postée par le club bruxellois.

"Je pense que c'est un très bon projet. Ils sont jeunes mais ils sont déjà prêts. Si je peux apporter un peu de mon expérience, ce serait avec plaisir. Maus surtout l'apporter avec des actions. Je suis un neuf, un neuf et demi. C'est vrai que j'ai joué sur les côtés ces deux dernières années. Mais le plus important pour moi, c'est de jouer et d'apporter mes qualités à l'équipe tout simplement", a souligné l'attaquant âgé de 29 ans avant d'évoquer ses souvenirs lorsqu'il affrontait Anderlecht.

"J'ai vécu de très beaux moments. L'atmosphère était quand même assez particulière, on sentait que c'était quelque chose de grand donc j'aimais bien", a conclu Diaby.