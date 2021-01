Fin de l'aventure pour Nathan Kabasele en Irak

Après seulement quatre mois passés en Irak, Nathan Kabasele a mis fin à son contrat avec Al Diwaniya, qui courrait pourtant jusqu'en juin 2022.

L'histoire n'aura finalement pas duré. Après seulement quatre mois passés ensemble, Nathan Kabasele et Al-Diwaniya ont mis fin à leur collaboration. C'est en tout cas ce qu'a expliqué l'ancien international espoir belge dans des propos accordés à La Dernière Heure ce jeudi.

Le joueur de 27 ans avait choisi de rejoindre le championnat irakien le 12 août dernier, après être arrivé à la fin de son contrat avec le FC Voluntari en Roumanie. Mais l'aventure ne s'est pas bien passée. En seulement quatre mois, soit le temps qu'il a passé là-bas, son équipe a connu pas moins de quatre entraîneurs différents.

Pour rappel, Nathan Kabasele est un ancien joueur de Pro League, formé à Anderlecht et passé par Westerlo, Mouscron et l'Union Saint-Gilloise. Sur l'ensemble de sa carrière, l'attaquant belge comptabilise 26 matchs en D1A et 5 rencontres en D1B. Aujourd'hui, il est désormais libre de tout contrat.