Un ancien joueur de Pro League bientôt de retour en Turquie ?

Ancien joueur d'Eupen puis d'Anderlecht, Henry Onyekuru pourrait retourner à Galatasaray dans les prochains jours. L'AS Monaco devrait le prêter avec option d'achat au club turc.

Retour à Istanbul pour Henry Onyekuru. D'après les informations de Loïc Tanzi, journaliste pour RMC Sport, l'AS Monaco et Galatasaray seraient proche de trouver un terrain d'entente pour le transfert du joueur de 23 ans. Ce dernier devrait s'engager avec le club turc sous la forme d'un prêt, avec option d'achat.

Toujours selon la même source, l'international nigérian est attendu en Turquie dans les prochains jours pour passer sa traditionelle visite médicale. Ce n'est pas la première fois que le principal intéressé doit suivre ce chemin. En effet, il avait déjà été prêté à Galatasaray en janvier dernier, avant de faire son retour sur le Rocher cet été.

Pour rappel, Henry Onyekuru est un ancien joueur d'Anderlecht et du KAS Eupen. Arrivé chez les Pandas en juillet 2015, il avait été cédé à Everton deux ans plus tard, avant de revenir en Belgique du côté du RSCA lors de la saison 2017/2018. Sur l'ensemble de sa carrière, il compte 47 matchs joués en Pro League, pour 21 buts inscrits et 7 passes décisives délivrées.