Josh Cullen, déjà leader : "Je ne savais pas que je serais capitaine, le brassard était devant mon casier"

Josh Cullen était capitaine ce vendredi en l'absence du précédent porteur du brassard, Kemar Lawrence. L'Irlandais fait déjà partie des figures les plus appréciées du vestiaire.

Josh Cullen est peut-être la recrue estivale dont le style correspondait le moins sur papier à la "maison Mauve", mais il a rapidement conquis les coeurs des supporters par ses prestations appliquées et sa grinta bien nécessaire au milieu de terrain. "Je me sens de mieux en mieux à l'entraînement, j'aime le style de jeu pratiqué ici et je crois que j'ai été capable de me mettre à niveau au fil des matchs", confirme l'Irlandais au terme de la rencontre.

Le profil de Cullen rappelle un peu un certain Sacha Kljestan à l'époque : un bosseur au milieu de terrain, amenant de l'équilibre au jeu de son équipe. Mais aussi un cadre apprécié du vestiaire et du coach, puisqu'il a reçu le brassard de capitaine ce vendredi. "Je ne savais pas que je serais capitaine, le brassard était devant mon casier dans le vestiaire", sourit-il. "C'est mon premier capitanat en équipe A, je l'avais été chez les U21 de l'Irlande".

Un rôle de leader qui lui convient

Il n'a que 24 ans, mais Josh Cullen est l'un des aînés de cette très jeune équipe d'Anderlecht. "Je savais que j'arrivais dans une équipe très jeune, mais il n'avait pas forcément été question de me donner ce genre de responsabilités. Je crois que ça vient naturellement si c'est quelque chose que tu as en toi", explique l'ancien de West Ham.

"Les joueurs doivent prendre leurs responsabilités si possible et j'ai toujours essayé de le faire. C'est un grand honneur d'être capitaine et je le suis avec plaisir", reconnaît Cullen. "C'est toujours bon de savoir que le coach m'apprécie, que mes équipiers m'apprécient".