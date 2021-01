Steve De Ridder parle de son ex-coéquipier Mbaye Leye : "J'étais sûr qu'il allait devenir entraîneur"

Mbaye Leye n'a pas manqué ses débuts en tant que nouveau T1 du Standard. Avec un 9 sur 9, les Rouches se retrouvent à nouveau aux portes du top 4. Selon son ancien coéquipier Steve De Ridder (STVV), le Sénégalais a tout pour devenir un bon entraîneur.

Actuel joueur du STVV, Steve De Ridder a également évolué à Zulte Waregem avec un certain Mbaye Leye : "Il parlait beaucoup avec Francky Dury et était comme l'assistant de l'entraîneur sur le terrain. Déjà l'époque, j'étais sûr qu'il allait devenir entraîneur", a déclaré De Ridder pour Sporza. "Il inspirait déjà le respect en tant que capitaine. Quand il parlait, tout le monde se taisait".

Leye faisait déjà preuve d'intelligence et d'autorité lorsqu'il était sur le terrain : "On le voit dans ses interviews et dans son comportement. Il sait que la route est encore longue et qu'il y a beaucoup de travail à réaliser".

Est-ce que De Ridder voit Leye comme un futur entraîneur du haut niveau ? "C'est encore difficile à dire. Il a beaucoup appris avec Michel Preud'homme. S'il continue sur cette voie, il peut devenir un bon entraîneur. Leye a l'avantage de savoir parler devant un groupe et de garder une certaine autorité", a-t-il conclu.