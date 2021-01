Genk laisse partir un milieu offensif arrivé l'an dernier

Arrivé à Genk il y a tout juste un an, il file en Allemagne en quête de temps de jeu.

Le KRC Genk a confirmé le départ provisoire du milieu offensif norvégien Mats Möller Daehli. Le Novégien file en division 2 allemande, au FC Nuremberg, où il est prêté jusqu'à la fin de la saison. Le club allemand dispose aussi d'une option d'achat.

Mats Möller Daehli était arrivé le 4 janvier 2020 à Genk, en provenance de Sankt Pauli, mais il n'a jamais réussi à s'y imposer. En un peu plus d'un an, il n'a disputé que huit rencontres. Cette saison, il totalise 200 minutes sur les pelouses de Pro League, mais n'a plus voie au chapitre depuis l'arrivée de John van den Brom dans le Limbourg.