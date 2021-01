Sanction clémente pour Nicolas Penneteau, exclu contre le Standard

Le gardien des Zèbres a pu bénéficier de la clémence du Parquet de l'Union Belge.

Deux fautes dans le temps additionnel, un carton jaune suivi d'un carton rouge direct: Nicolas Penneteau a vécu une fin de choc wallon difficile, dimanche soir, à Sclessin. Mais il ne sera pas trop sanctionné. Au contraire, il ne devrait pas manquer le moindre match.

Le Parquet de l'Union Belge a proposé un match de suspension avec sursis et une amende de 500 euros, également avec sursis. On peut imaginer que le Sporting de Charleroi acceptera la sanction sans broncher et Nicolas Penneteau reprendra sa place entre les perches, mercredi, contre OHL.