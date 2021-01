Stefano Denswil remarque que le Club de Bruges a passé un cap:"Il y a de la maturité dans cette équipe"

Pour la première fois depuis son retour en Belgique, Stefano Denswil était titulaire avec le Club de Bruges. Depuis qu'il a retrouvé "son" Bruges, il remarque a différence.

"Je suis déjà rentré au jeu deux fois, mais pour moi c'était aussi important de jouer 90 minutes, c'était une bonne sensation", a déclaré le Hollandais en conférence de presse. "Je suis content d'avoir pu jouer ce match, et comme vous l'avez vu, aujourd'hui ou en Coupe d'Europe, il y a de la maturité dans cette équipe. Beaucoup de joueurs de qualités sont dans ce noyau".

Voir Stefano Denswil évoluer au poste de back gauche à la place de Ricca ou Sobol est une demi-surprise. Philippe Clement a voulu utiliser son expérience. "Est-ce que je vais encore jouer à cette position? Ce n'est pas à moi qu'il faut le demander. En Italie, j'ai joué toute la saison à cette position et j'étais meilleur que ce que je pensais. Tout ce que je veux c'est aider l'équipe. Je vous gagner toutes les rencontres, que ce soit contre le Real Madrid ou le Beerschot. Nous voulons remporter le titre et aller le plus loin possible en Europa League".