Le Cercle privé d'un atout défensif pour le derby brugeois

Paul Clement devra faire sans un pion important, jeudi soir, contre le leader.

Le Cercle a, enfin, retrouvé le chemin de la victoire, samedi soir, à Courtrai. Mais les Brugeois ont aussi perdu Jean Marcelin. Le défenseur central français a écopé de sa cinquième carte jaune de la saison, il manquera le derby de jeudi contre le leader.

Prêté par l'AS Monaco depuis le début de la saison, Jean Marcelin a très vite trouvé ses marques dans la Venise du Nord. Il a débuté et terminé 13 des 21 rencontres du Cercle depuis le début de la saison et inscrit un but: lors de la plantureuse victoire contre la Gantoise, le 17 octobre (5-2).