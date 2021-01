Yannick Thoelen retrouve le plaisir après sa blessure.

Le plus dur est derrière lui et aujourd'hui, les choses se passent bien pour le gardien de but Malinwa, qui entrevoit volontiers son avenir au club pour plusieurs années encore.

Le contrat de Yannick Thoelen se termine à la fin de la saison prochaine, mais ce dernier se verrait bien prolonger dès maintenant : "Le club attendra probablement l'année prochaine pour faire des choix, mais pour ma part, ils peuvent déjà m'appeler pour prolonger", confiait le portier dans Gazet van Antwerpen.

Mieux encore : "S'ils me proposent un contrat jusqu'à la fin de ma carrière, je signerais sans hésiter. J'ai toujours dit que je voulais aller à l'étranger, mais je suis prêt à mettre ce rêve de côté si je peux rester à Malines. Je me sens bien ici. J'ai une bonne relation avec les supporters, les joueurs, le staff...", évoque le portier, qui est comme un poisson dans l'eau.

Le message est passé.