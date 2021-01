L'ancien Anversois Wesley Hoedt s'excuse après l'élimination de la Lazio : "C'est ma faute"

La Lazio de Rome n'a pas réussi à se qualifier pour le prochain tour de la Coppa Italia.

Battue par l'Atalanta (3-2) hier soir, la Lazio voit son parcours en coupe se terminer en quarts de finale. Wesley Hoedt a eu sa part de responsabilités dans la défaite des siens, et a tenu à s'excuser par le biais des réseaux sociaux.

La rencontre a été riche en buts, et l'ancien joueur de l'Antwerp a été critiqué pour sa performance et sa responsabilité sur plusieurs phases. On reproche notamment au Néerlandais d'avoir été effacé bien trop facilement sur le deuxième but, et il n'a pas été irréprochable non plus sur le troisième. Il a également provoqué un penalty, manqué par Zapata (67e), avant d'être finalement remplacé à la 71e minute de jeu.

"C'est ma faute si nous sommes éliminés de la Coppa Italia. Je tiens à m'excuser auprès de mes coéquipiers et de tous les fans. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est travailler dur et vous prouver que je ne suis pas le joueur que vous avez vu sur le terrain mercredi", réagit le joueur via les réseaux sociaux.

Dimanche, les hommes de Simone Inzaghi auront l'occasion de prendre leur revanche vu que la Lazio joue à nouveau sur le terrain de l'Atalanta, avec cette fois comme enjeu la cinquième place de Serie A.

Après son excellente saison à l'Antwerp en prêt l'année dernière, le défenseur de 26 ans était très convoité cet été, notamment par le top belge, avant d'être finalement prêté à la Lazio.