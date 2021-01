Retour au bercail pour une vieille connaissance brugeoise ?

Déjà cité à Bruges à plusieurs reprises lors des dernières périodes de transferts, Nabil Dirar fera-t-il son retour au Jan Breydel ?

Après Monaco, Nabil Dirar avait rejoint la Turquie où il évolue depuis 2017, mais se retrouve aujourd'hui sur une voie de garage dans son club de Fenerbahçe.

D'après son agent Fouad Ben Kouider, les discussions seraient sérieuses avec le FC Bruges, et l'intérêt réciproque entre le Club et Nabil Dirar, même si rien n'a encore été concrétisé à l'heure actuelle.

Dirar n'a pas joué de la saison avec Fenerbahçe et ne sera certainement pas le remplaçant naturel de Krépin Diatta. Toutefois, le joueur de 34 ans pourrait encore rendre des services au Jan Breydel, et constituerait une piste de secours solide pour Philippe Clement.

De plus, Nabil Dirar connait Bruges où il a évolué de 2008 à 2012 et son expérience, en Ligue des Champions notamment, pourrait constituer un plus pour le noyau Blauw & Zwart.