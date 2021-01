Yohan Croizet, excédentaire à OHL, intéresse la Turquie et la Grèce

Yohan Croizet n'est plus utilisé à OHL et devrait prendre la direction de la Turquie ou de la Grèce.

Yohan Croizet (28 ans) n'entre pas dans les plans de Marc Brys à OHL et peut compter, d'après le Nieuwsblad, sur l'intérêt de Denizlispor en Turquie et Larissa en Grèce - deux clubs lanternes rouges de leur championnat. Croizet est dans le noyau B louvaniste depuis l'été dernier et son retour à OHL en janvier 2020 n'est pas une réussite.