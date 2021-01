Edo Kayembe : "C'est décevant mais il faut déjà penser au prochain match"

Ce samedi soir, Eupen a partagé l'enjeu contre Mouscron lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League.

Après deux défaites de suite, Eupen n'est pas parvenu à renouer avec la victoire contre Mouscron. Pourtant fantomatiques, les Hurlus ont arraché un bon point au Kehrweg. Les Pandas ont ouvert le score grâce à un auto-but gag des visiteurs tandis que Mouscron est revenu via une tête rageuse de Silvestre sur corner. "Nous prenons un but sur phase arrêtée et nous perdons deux points ce week-end. C'est décevant mais il faut déjà penser au prochain match. Ce partage est désormais derrière nous malgré les deux points perdus", a confié Edo Kayembe à l'issue de la rencontre.

"Après avoir disputé huit matchs durant ce mois de janvier, Eupen va pouvoir respirer. Surtout que les Pandas sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique étant donné que Rupel Boom a déclaré forfait. Les Pandas ne joueront pas en milieu de semaine prochaine. "Cela va faire du bien de pouvoir souffler. Avec le Covid-19 et l'enchaînement des matchs, nous n'avons pas été épargnés. De plus, ce petit break va permettre aux joueurs blessés de revenir un peu", a précisé l'ancien Anderlechtois.

Le milieu défensif est revenu sur sa progression au sein de l'équipe germanophone. "Je me sens bien ici et je prends du plaisir à jouer. Je tente d'aider au mieux l'équipe et de pouvoir ainsi réaliser les objectifs fixés. Nous devons regarder vers le haut", a conclu Kayembe.