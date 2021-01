Vanhaezebrouck confirme l'arrivée de Tissoudali à La Gantoise

Tarik Tissoudali devrait bel et bien quitter le Beerschot direction La Gantoise. Hein Vanhaezebrouck espérait une officialisation rapide.

Sauf retournement de situation de dernière minute, Tarik Tissoudali va bel et bien rejoindre La Gantoise. "Je ne peux pas vous l'officialiser (rires). J'espère que ce sera officiel ce soir ou demain", confirme Hein Vanhaezebrouck. "Je suis très content de son arrivée, c'est un joueur avec de la créativité et qui marque facilement, comme il l'a déjà prouvé cette saison".

Tarik Tissoudali (27 ans) arrivait en fin de contrat au Beerschot en juin prochain et devrait signer pour deux saisons et demi du côté de la Ghelamco Arena. Avec les Rats, il compte 8 buts et 6 assists cette saison (en 19 matchs disputés). Un renfort de poids pour les Buffalos, qui pourraient bien perdre Roman Yaremchuk dans les dernières heures du mercato.