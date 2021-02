Jonathan Hendrickx quitte Lommel et retourne en Finlande

Fin de l'aventure limbourgeoise pour le latéral droit de 27 ans.

Alors que son frère, Gaëtan, devrait rejoindre le KV Courtrai dans les prochaines heures, Jonathan Hendrickx valide lui aussi un transfert. En panne de temps de jeu à Lommel, le médian brabaçon quitte la D1B et retourne en Islande. Il portera désormais les couleurs du KA Akuryeri, qui occupe la septième place du championnat islandais.

Jonathan Hendrickx était arrivé dans le Limbourg en juillet 2019, après avoir déjà évolué durant près de cinq ans en Islande (trois ans avec Hafnarfjördur et un an et demi avec Breidablik). A Lommel, il s'était imposé la saison dernière (28 matchs, six buts), et il était encore titulaire en début de saison avant de doucement disparaître de la criculation (huit matchs, deux buts, un assist).