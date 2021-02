Michel-Ange Balikwisha va-t-il rester au Standard ? Le meilleur buteur actuel des Rouches attise les convoitises

Lancé par Philippe Montanier cette saison, l'ailier âgé de 19 ans poursuit son petit bonhomme de chemin sous les ordres de Mbaye Leye, reléguant ainsi un certain Mehdi Carcela sur le banc.

Michel-Ange Balikwisha n'arrête pas d'impressionner les observateurs. L'ailier belgo-congolais fait partie avec Raskin et Siquet des jeunes qui sont parvenus à s'imposer dans le onze rouche cette saison.

D'ailleurs, Mbaye Leye n'a pas tari d'éloges à propos de son attaquant. "Il fait partie de ces jeunes qui sont très fiables. Et dans le football, c'est très important. Il est discipliné, il possède une intelligence de jeu, a un bon placement, perd peu souvent le ballon et n'est pas avare dans les efforts. Mickey ne m'a pas déçu et j'ai observé ses six premiers mois, il a toujours répondu présent. Et son frère William est en train de suivre la même voie", avait confié l'entraîneur principal du matricule 16 en conférence de presse.

© photonews

Michel-Ange Balikwisha a déjà inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives cette saison en championnat. Auteur de très bonnes prestations, le meilleur buteur actuel des Rouches attise les convoitises. Plusieurs clubs de Liga, de Premier League et de Bundesliga suivent de près le joueur et pourraient passer à l'attaque avant que le mercato hivernal ne ferme ses portes, selon nos informations.

En cas de départ, le Standard de Liège pourrait compter sur un autre Balikwisha, à savoir William. Après un bon début de préparation, l'aîné de la famille s'était blessé. Revenu de blessure, le joueur âgé de 21 ans est monté au jeu contre le Club de Bruges ce week-end.