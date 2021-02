Officiel : Charleroi accueille un grand talent du Racing Genk !

Le Sporting Charleroi a officialisé l'arrivée du jeune genkois Yunus Bahadir, arrière droit de 18 ans.

Yunus Bahadir (18 ans) est transféré à titre définitif au Sporting Charleroi en provenance du Racing Genk. International belge U19, Bahadir n'avait pas encore pu goûter à l'équipe A dans le Limbourg et va donc tenter de lancer sa carrière au Mambourg où il signe pour un an et demi (+ 2 ans en option). Le Sporting précise que Yunus Bahadir commencera par faire ses gammes en Espoirs également, avant de tenter de se faire une place en équipe première au poste de back droit.