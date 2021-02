Samy Mmaee (Saint-Trond) vers la Hongrie

Le défenseur de STVV va quitter le Stayen ; alors qu'il intéressait des clubs de Ligue 1 et le Rubin Kazan, il devrait rejoindre la Hongrie.

Samy Mmaee (24 ans) devrait, selon nos informations, quitter Saint-Trond et rejoindre la Hongrie, plus précisément le club de Ferencvaros. Le défenseur central, en fin de contrat en juin prochain, intéressait plusieurs clubs, notamment Saint-Etienne et le Rubin Kazan. International marocain, Mmaee a disputé 11 rencontres cette saison en Pro League avec les Canaris.