Emilio Ferrera après la défaite contre le Standard : "Cela aurait été plus prudent de ne pas jouer"

Ce mercredi soir, le RFC Seraing a chuté lourdement à domicile contre le Standard de Liège (1-4) en seizième de finale de la Coupe de Belgique.

Le RFC Seraing n'est pas parvenu à créer l'exploit contre le Standard de Liège. Les Métallos ont pourtant eu plusieurs occasions de marquer. "La mondre erreur est punie et se paie cash contre les équipes de haut niveau. Il ne faut pas être aproximatif sinon c'est la punition. Ce fut le cas, mais je suis très fier de mes joueurs vu l'état du terrain et la manière dont nous voulions être dangereux. Nous avons pu nous mesurer au top belge. Nous voulions savoir en début de saison si nous avions le niveau de la D1B, nous avons pu voir que oui. Et j'ai vu que certains de mes joueurs avaient le niveau de la D1A", cela est bon augure pour la suite car ce match va nous servir, a souligné Emilio Ferrera à l'issue de la rencontre.

Le coach des Métallos est ensuite revenu sur les conditions climatiques. Gorgée d'eau, la pelouse ressemblait à un champ de pommes de terre et les joueurs ont glissé à de nombreuses reprises. "Cela aurait été plus prudent de ne pas jouer. Cette pelouse a désavantagé les deux équipes. Malgré cela, nous avons assisté à un match de football, mais cela a un peu gâché notre soirée. Nous allons voir comment nous pouvons récupérer ce terrain pour samedi soir", a conclu Ferrera.