Le Standard de Liège évite le piège sérésien et se hisse en huitième de finale de la Coupe de Belgique

Derby liégeois au programme ce mercredi soir du côté du Pairay. Le RFC Seraing recevait le Standard de Liège en seizième de finale de la Coupe de Belgique. Les deux équipes ont dû évoluer sur un terrain gorgé d'eau et à la limite du praticable.

Ce derby liégeois était l'une des affiches de ces seizièmes de finale de la Croky Cup et beaucoup espéraient qu'il tiendrait ses promesses. Côté sérésien, Emilio Ferrera alignait son équipe type et pouvait compter sur le retour du buteur maison, Georges Mikautadze. Côté rouche, Mbaye Leye avait décidé de faire souffler Lestienne et Balikwisha de titulariser Sissako (première apparition pour le défenseur avec les Rouches), Jans et Tapsoba.

À noter que la rencontre a débuté avec une dizaine de minutes de retard à cause d'un changement d'arbitre à la dernière minute. Jasper Vergoote a dû rejoindre son domicile pour des raisons privées et c'est Jonathan Lardot qui est venu à la rescousse pour le remplacer et diriger la partie.

Des supporters des Rouches s'étaient invités sur le parking sérésien pour encourager leurs joueurs en début de rencontre.

Le round d'observation aura été court puisque le Standard de Liège ouvrira le score rapidement. À la suite d'un coup de pied arrêté botté par Carcela, Sissako reprendra le cuir de la tête mais celui-ci ira heurter le poteau. Mais ce diable de Bokadi, qui n'arrête pas de marquer avec les Rouches, surgira et fera trembler les filets (3e), 0-1.

Quelques minutes plus tard, Seraing réagira et aura l'occasion d'égaliser mais Bodart en décidera autrement avec deux arrêts décisifs coup sur coup. Il repoussera une tentative de Milicevic et une autre de Mikautadze qui suivait (10e). Alors que le terrain était déjà à la limite du praticable, la pluie (voire le déluge) décidera de s'inviter à nouveau multipiant ainsi les glissades des 22 acteurs et donnant au terrain des allures de champ de pommes de terre. Peu avant la demi-heure de jeu, Tapsoba, bien lancé dans la profondeur, centrera pour Klauss mais la défense sérésienne interviendra (26e).

Les Métallos obtiendront un penalty suite à une faute de Sissako sur Mikautadze dans la surface. Le joueur prêté par le FC Metz décidera de se faire justice lui-même mais Bodart avait choisi le bon côté et empêchera le meilleur buteur de D1B de marquer (35e).

Et quelques minutes plus tard, le Standard doublera la mise via Jans, très bien servi par Klauss (38e), 0-2. Le score ne bougera plus à la pause.

Les locaux débuteront la seconde période tambour battant et pousseront Bodart à effectuer deux arrêts sur des tirs à distance de Kilota et Lahssaini (49e). Le portier liégeois boxera ensuite un coup franc direct de Milicevic (56e). Alors que Seraing dominait depuis quinze minutes, Klauss tuera la rencontre d'un somptueux lob (68e), 0-3.

Tapsoba aura même l'occasion de planter une quatrième rose mais Mignon l'en empêchera en remportant son face à face (71e). Le portier métallo effectuera ensuite un arrêt sur un tir de Klauss (74e). En fin de rencontre, Pavlovic fauchera Sanogo dans la surface et Seraing sauvera l'honneur via un penalty transformé par Mouhli (85e), 1-3.

Les troupes de Ferrera pousseront jusqu'à la fin mais encaisseront un quatrième but. En effet, Muleka décochera un très beau tir à distance et fera mouche (90e+2), 1-4.

Le Standard a évité le piège sérésien et fait le boulot ce mercredi lors de son entrée en lice en Coupe de Belgique. Les conditions de jeu n'ont pas été évidentes puisque le déluge s'était invité tout l'après-midi et même le soir du côté du Pairay ; les deux équipes ont dû évoluer sur un terrain gorgé d'eau. À noter que le score paraît un peu sévère au vu de la rencontre mais les Rouches ont été plus réalistes ce mercredi soir.