Expulsé en Coupe, ce défenseur du Cercle pourrait être suspendu en championnat

C'est un problème de plus pour Yves Vanderhaeghe qui devra marquer son premier match à la tête du Cercle en championnat de son empreinte.

Expulsé ce mercredi soir lors de la qualification du Cercle de Bruges contre OHL (2-3) le défenseur Jean Marcelin a reçu une proposition de suspension de la part de l'Union Belge.

On propose au Français trois matches de suspension dont deux avec sursis (et 2000 euros d'amende). Si cette proposition est acceptée, le défenseur sera suspendu dès le 06/02 et donc pour la rencontre de championnat de ce samedi contre le FC Malines.

Il reste à voir ce que le Cercle et le joueur vont décider.