Vincent Kompany: "Félicitations à Liège, malgré les conditions difficiles"

Le Sporting d'Anderlecht s'est imposé sur la pelouse de Liège, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils ont eu en face d'eux une valeureuse équipe de Liège.

Le Sporting d'Anderlecht a réussi son entrée en Coupe de Belgique. Sur la pelouse synthétique, les joueurs de Vincent Kompany ont assuré l'essentiel et ce dernier est reveu sur cette rencontre, non sans oublier son adversaire d'un soir.

"On a eu beaucoup d'occasions. Je passe toutes mes félicitations à Liège, qui était bien préparé malgré les conditions difficiles. C'était un bon match mais il faut féliciter l'adversaire. Je ne suis pas surpris des occasions concédées à la fin car on venait de faire cinq changements, avec des montées de jeunes joueurs. Ce qui est positif, c'est qu'on se créé énormément d'occasions mais il faut les concrétiser. Ashimeru qui rentre et qui marque, c'est une satisfaction."

Après Genk ce week-end en Pro League, c'est un nouveau derby bruxellois qui se jouera lors du prochain tour: "C'est dommage qu'il n'y ait pas de supporters contre l'Union. C'est du folklore et j'adore les derbies bruxellois. L'Union a le niveau d'une équipe de D1A."