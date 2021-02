Michel Vlap s'exprime : "J'aurais aimé jouer un rôle à Anderlecht"

Michel Vlap a été prêté cet hiver à l'Arminia Bielefeld, en Bundesliga. Une petite surprise, mais le Néerlandais espère bien pouvoir se relancer et devenir un pion important dans son nouvel environnement.

La concurrence au poste de 10 et le peu de confiance témoignée par Vincent Kompany ces dernières semaines ont poussé Michel Vlap à aller voir ailleurs si l'herbe y était plus verte qu'au Lotto Park. Prêté à l'Arminia Bielefeld, il espère y donner tort au coach du RSCA. "Je suis agréablement surpris par le niveau des entraînements. C'est une équipe avec de la qualité et qui veut se battre pour se maintenir (Bielefeld est 17e de Bundesliga, nda)", déclare Michel Vlap à NOS. "Ils recherchaient de la créativité et un joueur pouvant mettre des buts. Il y a un attaquant puissant, des ailiers rapides, ça me convient".

© photonews

Vlap quitte Anderlecht sur un constat d'échec : l'ancien du Vitesse Arnhem était critiqué pour son manque d'impact dans le jeu cette saison, allait et venait du banc au terrain, en passant parfois par la tribune. "Vincent Kompany fait ses choix. J'aurais aimé jouer un rôle important à Anderlecht, mais ça ne s'est pas passé comme prévu", regrette le Frison.

Certains sous-entendaient que le médian de 23 ans manquait d'implication à l'entraînement, ce qui pouvait en effet être compris via certaines déclarations de Vincent Kompany en conférence de presse. Mais Vlap nie catégoriquement : "J'ai toujours tout donné, à chaque entraînement. Vincent Kompany ne m'a jamais reproché un manque d'implication", affirme-t-il. L'Arminia Bielefeld joue ce dimanche face au Werder Brême ; Michel Vlap devrait faire ses débuts et espère pouvoir directement faire la différence.