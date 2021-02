Pro League : Igor de Camargo arrache la victoire à Bruges

Igor de Camargo (photo) a offert la victoire au KV Malines face au Cercle Bruges ce samedi soir. Le Brésilien a marqué en toute fin de recontre.

Malines l'emporte au finish ! Ce samedi soir, les Kakkers sont allés chercher les trois points dans le money-time contre le Cercle Bruges. Une rencontre qui s'est déroulée au stade Jan Breyde (Bruges) dans le cadre de la 24ème journée de Pro League.

Aligné à la pointe de l'attaque des Sangs et Or, Igor de Camargo a libéré son équipe à quelques minutes de la fin du match. Le buteur de 37 ans a inscrit le seul et unique but de la rencontre à la 87ème minute de jeu. De son côté, pour sa première sur le banc des Groen-Zwart, après la fin de son aventure à Courtai, Yves Vanderhaeghe débute par une défaite sur la plus petite des marges. Score final : 0-1 pour le KV Malines.

Au classement, Malines s'empare de la dixième place du classement, avec 36 unités au compteur, en 26 matchs joués. Les hommes de Wouter Vrancken se retrouvent à égalité de points avec OHL, qui se déplace à Sclessin ce soir (coup d'envoi à 20h45). Pour le Cercle Bruges, en revanche, la situation est critique. La formation à la tunique verte est 17ème avec seulement un point de plus que la lanterne rouge, Waasland-Beveren.