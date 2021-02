Joachim Van Damme : "Personne ne s'attendait à cette série"

Joachim Van Damme n'a pas pu jouer en Coupe en raison de problèmes d'adducteurs. Wouter Vrancken a pu le récupérer pour le voyage au Cercle.

Joachim Van Damme a joué l'ensemble de la rencontre au Cercle de Bruges et ne semblait pas trop gêné physiquement. "Physiquement, je vais bien. Bien sûr, vous jouez beaucoup de matchs physiques. Il n'y a pas que les mètres que vous faites, les duels ont aussi un impact. Il y a des dégâts après chaque match. Plus vous jouez, plus les dégâts peuvent être importants. Nous avons essayé de travailler pour ce match et j'ai pu le terminer comme n'importe quel autre", a souligné le milieu défensif à l'issue de la rencontre.

"Une victoire nous fait oublier un match ennuyeux"

Van Damme a pu contribuer à la victoire, car à la fin, le KaVé a marqué l'unique but de la partie. "C'est toujours bien, on oublie beaucoup de choses. C'est un soulagement, sinon le 0-0 aurait été morne. Pour le spectateur neutre, c'était probablement un match ennuyeux. Pour moi et Rob Schoofs, c'était dur, parce que nous nous battions tout le temps pour ces deuxièmes balles".

© photonews

Comment se fait-il que KV n'ait pu imposer sa volonté qu'à la fin ? "Nous essayons toujours de jouer un football de qualité. Vous avez votre propre plan, mais il y a toujours un adversaire et vous devez voir comment il va vous contrer. Le Cercle avait un bon positionnement. Nous ne devons pas penser que nous sommes meilleurs que nous ne le sommes", a nuancé Van Damme.

En fin de compte, les points sont de retour. Tout le monde pensait que Malines allait quitter la zone rouge à un moment donné. Mais ça, 7 victoires en 9 rencontres ? "Cela fait maintenant deux ou trois mois que nous avons des points de repère. Personne ne s'attendait à cette série. Contre Waasland-Beveren, nous avons fait la différence à la fin et maintenant, c'est encore six points en or".

Le déroulement de la saison en termes de niveau de jeu et de résultats est peut-être même contradictoire. "Notre football est parfois pire maintenant qu'en début de saison. Nous sommes devenus beaucoup plus matures. Au début, nous avions quatre à cinq occcasions à chaque fois et nous repartions bredouilles. Maintenant, nous concrétisons nos ooportunités et cela a un bon goût."