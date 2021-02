Mehdi Carcela l'assure : "Le Standard sera en Playoffs 1"

Les Rouches ont été tenus en échec par OHL (1-1) ce samedi soir. Après avoir dominé le promu louvaniste en première période, le matricule 16 a encaissé un but après la pause et se dirigeait tout droit vers une défaite. Mais Klauss a arraché le partage en fin de rencontre.

Au vu de la rencontre, le Standard de Liège aurait pu l'emporter. "Nous méritons plus aujourd'hui. Nous avons eu la possession, surtout en première mi-temps mais nous n'avons pas eu de chance devant le but alors qu'en face, ils ont marqué sur leur seule occasion. Mais quand on rate des occasions, cela se complique par après. Toutefois, nous sommes revenus au score et même à dix, nous aurions pu marquer un deuxième but et l'emporter", a confié Mehdi Carcela au micro d'Eleven Sports.

L'international marocain retrouve tout doucement ses sensations. "Cela va mieux et le rythme revient au fur à mesure. Que ce soit défensivement ou offensivement, je sens que je progresse et que je monte d'un cran. Il me reste la dernière frappe. Le Standard sera en Playoffs 1, nous allons tout faire pour y être", a conclu le chouchou des supporters liégeois.