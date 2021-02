Sinan Bolat ne cache pas sa frustration : "Incroyable voire incompréhensible"

Sinan Bolat était également extrêmement déçu après le match nul 2-2 de La Gantoise contre Eupen. Et ce parce que la VAR et l'arbitrage ont joué un rôle décisif dans le résultat final.

Deux phases étaient dans le viseur des Gantois à l'issue de la rencontre: le premier but eupenois et leur troisième but annulé. Le premier aurait dû être annulé, comme l'a confirmé Amara Baby qui dévie légèrement le cuir, plaçant ainsi Prevljak en position de hors-jeu. Tandis que le troisième but gantois était valable.



"Quand vous entendez Baby admettre lui-même qu'il a touché le ballon de la main, c'est très malheureux que nous ne gagnions pas à la maison", a déploré Sinan Bolat à l'issue de la rencontre. "Sa déviation fait que la balle change un peu de direction. Cela m'a surpris, sinon je pense que je captais directement le ballon", a précisé le portier turc.

"Incompréhensible"

"Celui qui est dans le van du VAR ne le voit pas ? Cela peut arriver. Mais si tous les trois ne le voient pas ... Incroyable voire incompréhensible. Il y a tant d'images, tant de caméras, tant de technologie... Vous pouvez le regarder à nouveau comme vous voulez, si vous ne le voyez toujours pas ... Le coach a parlé d'un ophtalmologue, non ?", a lâché Bolat.