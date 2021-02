Un ancien d'Alkmaar se rappelle de Dembélé : "Un très bon joueur qui aurait pu évoluer plus"

Mousa Dembélé est désormais en exil doré du côté de la Chine, après une carrière européenne qui laisse quelques regrets. Joey Didulica, passé par le Beerschot et l'AZ Alkmaar, nous a parlé de ses souvenirs avec l'ex-Diable Rouge.

Joey Didulica (43 ans) n'a pas laissé un souvenir impérissable au Germinal Beerschot, où il a disputé deux petites rencontres en 2001. "Je n'ai pas vraiment joué là-bas, j'y étais prêté par l'Ajax Amsterdam pour une courte période. A la base, ça devait être comme n°1, toute la saison, en attendant que Fred Grim prenne sa retraite à l'Ajax", nous explique l'Australien.

"Puis Bogdan, n°2 quand je suis arrivé, est devenu n°1 à mon arrivée. Je n'ai pas trop apprécié ce passage, le club n'était pas très bon (rires). Je voulais revenir à l'Ajax et m'y imposer, c'est ce que j'ai fait directement et j'ai pu jouer 9 matchs cette saison, avec le titre à la clef (2001-2002". Un titre qui vaut selon lui bien plus que le titre belge : "Ne me posez même pas la question (rires) ! Les Belges pensent que le championnat belge est meilleur, mais le néerlandais est au-dessus selon moi. Aucun club belge ne rivalise avec l'Ajax, le PSV et Feyenoord à mes yeux".

Mousa Dembélé, un talent gâché ?

Par après, c'est avec l'AZ Alkmaar que Didulica s'épanouira, remportant le titre en 2009. Il y croisera notamment un jeune belge surdoué : Mousa Dembélé. Il était déjà très fort physiquement. Un super joueur, et un super mec", affirme le Croate, qui reconnaît cependant que le futur joueur de Tottenham aurait pu en faire plus dans sa carrière.

"Si je compare à Zlatan Ibrahimovic et Van der Vaart, avec lesquels j'ai joué à l'Ajax Amsterdam, je pense qu'il n'a pas autant évolué depuis ses 18 ans", estime Joey Didulica. "Eux sont devenus très forts et ont vraiment évolué tandis que Mousa a en quelque stagné, il est descendu sur l'échiquier. Il aurait pu marquer plus avec ses qualités, il avait un tir fantastique, un dribble excellent ... mais il n'avait pas le flair du buteur, ça se lit à ses statistiques. Pourtant, sous Van Gaal, il jouait attaquant, mais n'a jamais su faire la différence".