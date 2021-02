Une équipe oublie un de ses joueurs sur une aire d'autoroute avant un match de Coupe

Heureusement pour lui, il a pu appeler ses équipiers avec son téléphone afin qu'ils puissent venir le chercher.

L'un des buzzs du week-end nous vient de France à quelques heures d'une rencontre entre l'ASM Belfort et Louhans-Cuiseaux. Les visiteurs se sont arrêtés sur une aire d'autoroute pour prendre une pause. N'ayant pas vérifié si tout le monde était de retour dans le bus, ils ont oublié l'un de leurs joueurs, Thierry Njoh.

"Je suis allé aux toilettes dans la station et en sortant, je n’ai plus vu les deux minibus. Durant la première partie de trajet, je dormais sous mon manteau et mes coéquipiers l’ont vu. Ils se sont dit que j’y étais toujours. Heureusement que j’avais pris mon téléphone avec moi", a confié le joueur au site Actufoot.

"Anecdote assez folle avant le 7e tour de Coupe de France entre l'ASM Belfort et Louhans-Cuiseaux : les visiteurs ont oublié leur latéral droit Thierry Njoh sur une aire d'autoroute à côté de Besançon. Les dirigeants sont allés le récupérer en urgence !", écrit le journaliste sur Twitter.