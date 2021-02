Eupen corrige et met fin au joli parcours de l'Olympic, les Pandas filent en quart de finale de la Coupe de Belgique

Ce mercredi après-midi, Eupen recevait l'Olympic pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Et la neige s'était invitée au Kehrweg.

Eupen a décidé de faire tourner un peu et de ne pas prendre de risques avec des joueurs légèrement blessés comme Adriano, Miangue ou Peeters. De son côté, l'Olympic voulait de nouveau créer l'exploit après s'être offert le scalp de Zulte Waregem la semaine dernière.

Le round d'observation aura duré peu de temps dans cette partie puisque Mamadou Koné ouvrira rapidement le score (8e), 1-0. Toutefois, les visiteurs obtiendront un penalty après une faute de Bushiri sur Lioka Lima et celui-ci sera transformé par Delbergue (15e), 1-1.

© photonews

© photonews

Par la suite, les deux équipes se neutraliseront et ne parviendront pas à prendre le dessus donnant l'impression de se livrer une guerre des tranchées. Le score ne bougera pas à la pause.

© photonews

En début de seconde période, Eupen remontera sur sa pelouse enneigée avec de meilleures intentions offensives et cela paiera face à des adversaires un peu dans le rouge physiquement. En effet, Amara Baby poussera Moriconi à se coucher (48e) avant de faire trembler les filet trois minutes plus tard (51e), 2-1. Les Pandas creuseront ensuite l'écart via un but de la tête du jeune Gary Magnée suite à un cafouillage dans le rectangle carolo (61e), 3-1.

Moriconi empêchera ensuite Ngoy d'aggraver le score via un bel arrêt (64e) mais Koch parviendra à battre le portier des Dogues juste après (65e), 4-1. Par la suite, les Pandas continueront de pousser malgré leur avantage et parviendront à faire trembler les filets carolos une cinquième fois via Bushiri sur coup de pied arrêté (90e). Eupen s'imposera 5-1 face à l'Olympic.

Carton Jaune : Sowah, Beck, Castellana

Eupen : Himmelmann, Koch, Bushiri, Agbadou (Cools 74e), Beck, Magnée, Sowah, Kayembe (Heris 79e), N'Dri, Koné (Baby 20e, Amat 74e)), Ngoy

Olympic : Moriconi, Felix, Corneillie (Kouri 87e), Ghesquière (Perreira 70e), Dahmane, Castellana, Lioka Lima, Cottet (Mbaye 59e), Khaida (Vanderbeck 89e), Guedj, Delbergue