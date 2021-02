L'Olympic prêt à affronter Eupen : "Nous écrivons l'histoire"

La semaine dernière, le club carolo avait créé la surprise en éliminant Zulte Waregem en seizième de finale de la Coupe de Belgique.

Après Zulte Waregem, l'Olympic Charleroi va affronter Eupen ce mercredi en huitième de finale de la Croky Cup. "Notre ambition est de rejoindre la D1B", a confié l'entraîneur des Dogues auprès de Sporza. "En Coupe, nous voulons aussi aller le plus loin possible. Après Zulte Waregem, tout le monde a dit : "Vous avez écrit l'histoire". Mais j'ai dit tout de suite corrigé et dit : "Nous écrivons l'histoire", a souligné Xavier Robert qiui regrette que les Dogues soient obligé de jouer à Eupen à 17h un jour de semaine.

"Nous avions l'avantage de jouer à la maison avec le tirage au sort (mais ils ont dû y renoncer, car ils n'ont pas de chauffage au sol, ndlr). Beaucoup de mes joueurs travaillent encore, mais nous devons aussi partir tôt, surtout si l'on tient compte du temps qu'il fait. Tout cela est un peu injuste. Mais nous allons trouver une solution pour tout. Le mental est notre force. C'est aussi dans l'ADN du club : se battre de la première à la dernière minute", a conclu le coach de l'Olympic.