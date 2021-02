OM : Oliver Ntcham répond à André Villas-Boas

Principale raison de la démission de Villas-Boas, le Français a tenu à réagir aux propos de l'ancien coach de l'OM.

Oliver Ntcham a tout simplement été la raison qui a poussé André Villas-Boas à transmettre sa démission à sa direction après avoir appris l’arrivée de l’ancien du Celtic Glasgow. "Le mercato s'est terminé avec l'arrivée d'un nouveau joueur. Ce n'est pas une décision qui a été prise par moi, je n'ai rien à voir avec ça", avait déclaré le Portugais voilà une semaine. "Je l'ai apprise par la presse le matin quand je me suis réveillé. C'est précisément un joueur pour lequel j'ai dit non. Ça n'a jamais été un joueur qui était sur notre liste. Il a fini par venir et je n'étais pas au courant."

Pas dans le groupe marseillais pour les matchs contre Lens et le PSG à cause de son isolement pour une semaine, l’ancien international Espoir a été présenté ce mardi et en a profité pour répondre à Villas-Boas, toujours mis à pied. "On m’a rapporté ces paroles, ça m’a beaucoup surpris parce que quand j’ai fini l’Euro avec les Espoirs, l’OM me voulait, Andoni Zubizarreta avait contacté mon entourage, raconte Ntcham. Donc quand moi j’entends ça ensuite, ça me fait drôle. André Villas-Boas me connaissait bien, il était au courant", a-t-il expliqué avant de faire une étonnante révélation.

"Son agent personnel voulait travailler avec moi, il demandait même un mandat exclusif sur Marseille que je n’ai pas accepté, et je pense que par la suite il s’en est suivi tout ça. Ça m’a beaucoup surpris, mais après j’ai fait abstraction de cette histoire parce que je suis heureux de venir à Marseille. Pour rien au monde j’aurais refusé de venir ici. J’ai positivé et j’ai regardé de l’avant", a lâché Ntcham qui a participé à sa première séance collective ce mardi.