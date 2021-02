Robin Himmelmann : "Eupen est le nouveau défi que je cherchais"

Arrivé en toute fin de mercato à Eupen pour pallier le départ d'Ortwin De Wolf à l'Antwerp, le portier allemand pourrait et devrait faire ses grands débuts ce mercredi soir en Coupe de Belgique contre l'Olympic Charleroi.

Robin Himmelmann était libre depuis son départ du FC St. Pauli où il avait évolué entre 2012 à 2020 et disputé 179 matchs en 2e Bundesliga. "Je suis content d'avoir rejoint Eupen, un club ambitieux qui veut grandir et performer. Je m'y sens déjà bien. Si je suis prêt ? Oui, je suis fit à 100% et si le coach me demande de jouer, aucun souci", confie le portier âgé de 31 ans lors de sa présentation à la presse.

Eupen a toujours fait jouer ses deuxièmes gardiens en Coupe de Belgique et ne devrait pas déroger à la règle. De plus, Théo Defourny serait un peu touché au niveau des adducteurs. Himmelmann devrait donc signer ses grands débuts contre l'Olympic ce mercredi soir. Toutefois, le natif de Moers n'a jamais été habitué à jouer les doublures. "Il est vrai que j'ai toujours été titulaire au FC St. Pauli mais je quitte la deuxième division allemande pour rallier la D1A. Un nouveau pays, et une nouvelle situation, celle d'être N°2. Mais c'est le nouveau défi que je cherchais. Je vais m'entraîner à fond et tout donner afin de compliquer la tâche du coach. Quel que soit le titulaire aux cages, le but est de faire en sorte qu'Eupen réalise une très belle saison et ne cesse de monter au classement", a conclu l'Allemand.