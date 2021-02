Anderlecht prend sa revanche et gifle l'Union pour filer en quarts de finale

Une Union vaillante n'a rien pu faire contre un RSC Anderlecht supérieur de la tête et des épaules à son voisin et qui file en quarts de finale.

C'est tout de même avec un pincement au coeur qu'on assiste au coup d'envoi de ce derby entre l'Union Saint-Gilloise et le RSC Anderlecht dans un Parc Duden vide : les enceintes abandonnées en cette période de crise sanitaire, il a bien fallu s'y faire, mais imaginer les travées du Stade Joseph Marien fumantes dans le froid pour ce derby bruxellois rappelle cruellement ce qui nous manque encore et toujours à tous.

Les souvenirs de derby (en match officiel) étaient très positifs côté unioniste avec cette gifle en Coupe (0-3) en 2018 et même absents, les supporters de l'USG se mettent en évidence via quelques fumigènes lancés de l'extérieur du stade (5e). Mais l'ambiance est vite refroidie : sur la pelouse saint-gilloise, c'est Anderlecht qui mène la danse, emmenée par un excellent duo Lokonga-El Hadj qui trouve les espaces sur les flancs et dans l'axe.

C'est cependant, en contre, Wellenreuther qui tremble en premier sur une percée de Vanzeir, dont la frappe est trop croisée (8e). Mais Nmecha, plus à l'aise dos au but qu'à l'accoutumée, est plus efficace : sur un service d'Amuzu, lui-même joliment trouvé par Murillo, il fait tranquillement 0-1 (18e). Moris se fait ensuite une grosse frayeur sur une frappe bondissante du même Nmecha (21e).

Si le gazon est en excellent état, ça n'empêche pas les loupés et c'est Lucas Lissens qui manque d'en faire les frais en tergiversant devant Teddy Teuma, qui force une excellente sortie de Wellenreuther (28e) ; Anderlecht terminera la première période en courbant un peu l'échine, sans rompre, sur deux phases identiques qui voient Casper Nielsen envoyer ses frappes au-dessus des buts mauves.

© photonews

Amuzu et Nmecha enfin libérés ?

Dès la reprise, l'Union tente de marquer son territoire, forçant une grossière erreur de Sambi Lokonga dans l'axe, mais Undav ne trompe pas Wellenreuther (48e). Mais Anderlecht semble rapidement prendre l'ascendant physiquement et techniquement : Nielsen perd un bête ballon devant le rectangle et laisse Bruun Larsen décaler un Francis Amuzu une nouvelle fois précis pour aller chercher ... Lukas Nmecha : l'un critiqué pour ses centres, l'autre pour sa finition, tous deux décisifs par deux fois (0-2).

L'Union prend l'eau : d'une frappe contrée d'Undav, Anderlecht part en contre supersonique et Mukairu, fraîchement entré, tue le match sur un service de Mykhaylichenko (60e). Abdoulay Diaby, entré au jeu, obtient un penalty sur une faute de Fixelles et en profite pour s'offrir son premier but sous le maillot anderlechtois (0-4, 70e) ... et même son deuxième, suite à un déboulé de Dauda (81e). La manita est sévère pour un matricule 10 qui aura bien résisté une mi-temps. Pas de désillusion pour un RSCA qui semble de plus en plus à l'aise et fait désormais face à l'un de ses derniers défis : enchaîner, enfin, en D1A.